Gasperini aspetta il rientro di Bailey. Di mezzo anche la gara con la Fiorentina

Leon Bailey non ha ancora debuttato con la maglia della Roma. L'esterno giamaicano è arrivato nel mercato estivo dall'Aston Villa. Sotto la gestione Emery il classe 1997 non è mai esploso, ha fatto solo intravedere sprazzi del suo talento. In Italia la sua rapidità potrebbe essere un'arma, motivo per cui Gasperini lo attende. Infatti Bailey appena arrivato si è fatto male alla coscia, con una lesione muscolare. La sua tabella di marcia non è ancora chiarissima. Secondo ForzaRoma.info, Bailey dovrebbe tornare dopo la sosta. L'ex Bayer Leverkusen salterebbe ancora le gare contro: Nizza, Verona, Lille e Fiorentina. Il suo debutto sarebbe programmato contro l'Inter.
