Paolo Condò: “Troppi giocatori mediocri. Viola ancora instabili, non convincono”

Le parole di Paolo Condò sulla situazione attuale della Fiorentina e il paragone con un'altra di Serie A.
Redazione VN

Il giornalista Paolo Condò, sulle colonne del Corriere della Sera, ha commentato il difficile avvio di stagione della Fiorentina:

I viola non hanno ancora trovato una formazione stabile e convincente. La situazione della Lazio appare persino più complicata: il blocco imposto al mercato ha trasformato l'ambiente biancoceleste in uno scenario soffocante e viziato, come dimostrato dalle due espulsioni rimediate.

Condò sottolinea come la presenza di tanti calciatori "bravini" e poco incisivi stia frenando la crescita della squadra:

A evidenziarne i limiti è stata anche la bella prestazione del Como, che vive invece una situazione opposta a quella della Lazio: una squadra aperta, fresca, piena di entusiasmo. Forse rischiosa per l'inesperienza, ma sicuramente più vivace che opprimente

