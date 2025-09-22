Il giornalista Paolo Condò, sulle colonne del Corriere della Sera, ha commentato il difficile avvio di stagione della Fiorentina:
Paolo Condò: “Troppi giocatori mediocri. Viola ancora instabili, non convincono”
Le parole di Paolo Condò sulla situazione attuale della Fiorentina e il paragone con un'altra di Serie A.
I viola non hanno ancora trovato una formazione stabile e convincente. La situazione della Lazio appare persino più complicata: il blocco imposto al mercato ha trasformato l'ambiente biancoceleste in uno scenario soffocante e viziato, come dimostrato dalle due espulsioni rimediate.
Condò sottolinea come la presenza di tanti calciatori "bravini" e poco incisivi stia frenando la crescita della squadra:
A evidenziarne i limiti è stata anche la bella prestazione del Como, che vive invece una situazione opposta a quella della Lazio: una squadra aperta, fresca, piena di entusiasmo. Forse rischiosa per l'inesperienza, ma sicuramente più vivace che opprimente
