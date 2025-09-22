Niente giorno di riposo nella tabella di marcia della Fiorentina. Stefano Pioli, assieme al suo staff, ha deciso di allenarsi anche nel lunedì mattina dopo la partita. Il Como ha confermato le tante lacune presenti in casa viola, proprio per questo l'ex allenatore del Milan non vuole perdere tempo e vuole lavorare subito assieme alla sua squadra.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Pioli ha deciso, niente riposo: allenamento mattutino per la Fiorentina
news viola
Pioli ha deciso, niente riposo: allenamento mattutino per la Fiorentina
Stefano Pioli, assieme al suo staff, ha deciso di allenarsi anche nel lunedì mattina dopo la partita
Ricordiamo che domenica prossima, alle ore 15, è prevista la partita in trasferta con il Pisa, un appuntamento tutt'altro che semplice, visto il momento viola
© RIPRODUZIONE RISERVATA