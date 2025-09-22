Viola News
Pioli ha deciso, niente riposo: allenamento mattutino per la Fiorentina

Stefano Pioli, assieme al suo staff, ha deciso di allenarsi anche nel lunedì mattina dopo la partita
Niente giorno di riposo nella tabella di marcia della Fiorentina. Stefano Pioli, assieme al suo staff, ha deciso di allenarsi anche nel lunedì mattina dopo la partita. Il Como ha confermato le tante lacune presenti in casa viola, proprio per questo l'ex allenatore del Milan non vuole perdere tempo e vuole lavorare subito assieme alla sua squadra.

Ricordiamo che domenica prossima, alle ore 15, è prevista la partita in trasferta con il Pisa, un appuntamento tutt'altro che semplice, visto il momento viola

