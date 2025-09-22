Ecco le parole di Bazzani a Lady Radio a seguito della prestazione contro il Como:
Bazzani: “Idee poco chiare, troppa superficialità. In attacco c’è da lavorare”
Si ha l'impressione che la Fiorentina debba ancora trovare la propria strada, una vera identità di gioco. Al momento procede a sprazzi, e nemmeno troppo frequenti. Fatica a costruire: contro il Como l'avvio è stato positivo, poiché ha messo in difficoltà gli avversari, ma è sembrato più uno scatto d'orgoglio legato ai risultarti negativi delle scorse volte che una reale svolta. Infatti quella spinta si è presto esaurita: era impensabile mantenere lo stesso ritmo della prima mezz'ora e da lì in poi il Como ha preso in mano la gara in modo evidente.
Gli errori fatali della Fiorentina—
Ancora non si vede una chiara idea di gioco. La Fiorentina non ha interpretato bene i momenti della partita: nonostante il secondo tempo dominato dal Como, il punteggio era pari e non cogliere che almeno il pareggio andava difeso è un grave errore. Perché concedere spazi così ampi al 90'? Il goal subito è frutto di leggerezza, di troppa superficialità nell'1 contro 1 diPongracic. Comprensibile la preoccupazione di Pioli, che adesso sarà costretto ad individuare soluzioni più stabili e definite.
L'attacco e gli spazi da capire—
Sul fronte offensivo, non conta tanto quanti attaccanti vengono schierati, ma come si occupano gli spazi. In Nazionale Retegui funziona bene con Kean. Lui e Piccoli sono entrambi prime punte: serve intesa, lavoro e consapevolezza nei movimenti. I viola hanno diversi attaccanti forti singolarmente, ma senza un gioco corale efficace si complica tutto: le punte risentono della mancanza di una proposta chiara. Anche Dzeko può rappresentare un valore aggiunto, ma solo all'interno di un contesto già ben funzionante.
