Piccoli “alla Retegui” con Kean: Pioli lavora sul doppio attaccante

Fare di Roberto Piccoli il nuovo Mateo Retegui, compagno di Moise Kean nella nazionale italiana. E' questa l'idea di Stefano Pioli spiegata da La Nazione. Le straordinarie performance offerte dall'ex Atalanta - si legge - hanno spinto il tecnico viola a lavorare molto, fin da ieri, sulla coppia offensiva. Il doppio attaccante resta, dunque, uno dei princìpi più solidi che l'allenatore continuando a studiare e questo nonostante a Torino il tandem Kean-Piccoli non abbia dato grandi soddisfazioni. Il tempo per preparare la gara contro il Napoli, ma la sensazione è che Pioli insisterà a lungo sulla coppia azzurra.

GUDMUNDSSON

Ora l'attenzione è rivolta tutta sull'islandese che sta facendo il massimo per essere disponibile almeno dalla panchina. Ieri - scrive sempre La Nazione - si è allenato solo in palestra facendo solo potenziamento. Per adesso, dunque, niente pallone, ma se non altro la caviglia dove il numero 10 ha avuto una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore non ha bisogno di fasciature e, soprattutto, non è gonfia. La speranza che possa essere disponibile per sabato sera c'è.