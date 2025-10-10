Viola News
FOTO – La Curva Fiesole: “Zitti e buoni, ma il Franchi rimane in queste condizioni”

Il messaggio della Curva Fiesole
Dopo la contestazione nei confronti del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, la Curva Fiesole torna a parlare e lo fa con uno striscione fuori dallo stadio Franchi.

Il tifo organizzato viola questa volta mette nel mirino il Comune di Firenze, attaccando con forza l'amministrazione per le condizioni dell'impianto viola: "Zitti e buoni ci sono le elezioni, ma il Franchi rimane in queste condizioni".

Cosi recita uno striscione appeso nella notte. Di fianco un altro messaggio, più ironico: "Per la sosta delle Nazionali veniamo a fare da manovali". Insomma, la Curva Fiesole si espone con forza sul tema stadio. 

