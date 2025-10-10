FOTO – La Curva Fiesole: “Zitti e buoni, ma il Franchi rimane in queste condizioni”

Dopo la contestazione nei confronti del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, la Curva Fiesole torna a parlare e lo fa con uno striscione fuori dallo stadio Franchi.
Il messaggio della Curva Fiesole
Il tifo organizzato viola questa volta mette nel mirino il Comune di Firenze, attaccando con forza l'amministrazione per le condizioni dell'impianto viola: "Zitti e buoni ci sono le elezioni, ma il Franchi rimane in queste condizioni".
Cosi recita uno striscione appeso nella notte. Di fianco un altro messaggio, più ironico: "Per la sosta delle Nazionali veniamo a fare da manovali". Insomma, la Curva Fiesole si espone con forza sul tema stadio.
