Kean via social: “Nessuno può fermarmi, ho degli obiettivi e voglio raggiungerli”

Il centravanti della Fiorentina è carico. Senza tanti giri di parole, Moise Kean affida ad una storia su Instagram tutta la sua voglia e la sua determinazione riguardo alla stagione iniziata da un mese e mezzo. Dal ritiro della Nazionale azzurra, l'attaccante gigliato scrive: "Si vedono chiaramente le persone che hanno un problema con me, siate grati per il bene ed il male, di certo io non permetterò a nessuno di fermarmi. Mi sono prefissato degli obiettivi quest'anno che dovrò raggiungere ad ogni costo".