Dodò lancia un messaggio social: “Problemi? Un giorno guarderai indietro e…”

Nel momento più delicato della stagione della Fiorentina, arriva un segnale di speranza da parte di Dodò. Il terzino brasiliano,, ha pubblicato una storia su Instagram dal tono motivazionale:
“Um dia você ainda vai olhar pra trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória.”(“Un giorno guarderai indietro e vedrai che i problemi erano, in realtà, i gradini che ti hanno portato alla vittoria.”)
A corredo del messaggio, un cuore viola e l’emoji della mano sulla fronte, un gesto che sembra indicare fatica ma anche consapevolezza del momento.
Un pensiero che molti tifosi hanno letto come un chiaro riferimento alla situazione attuale della Fiorentina, reduce da soli 3 punti nelle ultime 6 partite e alle prese con una crisi di risultati e identità.
