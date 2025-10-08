FOTO – L’ex Mencucci ritrova Gomez e la nostalgia sale: “Bei tempi!”

L'ex Amministratore Delegato della Fiorentina, Sandro Mencucci, oggi nello stesso ruolo al Lecce, ha vissuto un'ondata di ricordi nel ritrovare un calciatore che a Firenze è stato amato moltissimo nonostante non abbia lasciato un impatto molto decisivo a causa degli infortuni: si tratta dell'ex bomber tedesco Mario Gomez. Questo il commento pubblicato sotto la foto su Instagram: "Bei tempi! Sempre una grande persona".