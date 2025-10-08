Viola News
FOTO – L’ex Mencucci ritrova Gomez e la nostalgia sale: “Bei tempi!”

La foto dell'ex Amministratore Delegato della Fiorentina, oggi al Lecce, Sandro Mencucci, nel ritrovare il bomber super Mario Gomez
L'ex Amministratore Delegato della Fiorentina, Sandro Mencucci, oggi nello stesso ruolo al Lecce, ha vissuto un'ondata di ricordi nel ritrovare un calciatore che a Firenze è stato amato moltissimo nonostante non abbia lasciato un impatto molto decisivo a causa degli infortuni: si tratta dell'ex bomber tedesco Mario Gomez. Questo il commento pubblicato sotto la foto su Instagram: "Bei tempi! Sempre una grande persona".

