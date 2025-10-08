FOTO – Jordi Alba si ritira, il saluto di De Gea: “Grazie di tutto amico mio”

Jordi Alba, ex terzino del Barcellona, lascia il calcio giocato. Lo spagnolo, dopo un'esperienza all'Inter Miami, ha deciso di ritirarsi. Sul proprio profilo social, David De Gea ha voluto salutare così il suo ex compagno di Nazionale:
De Gea saluta Jordi Alba
Jordi, grazie di tutto. Hai sempre dato il 100% in campo e fuori, con quell'allegria e quel buonumore che ti caratterizzano... Grazie per essere così autentico, per la tua dedizione e per la nostra amicizia. Sei un grande dentro e fuori dal campo. Ti amo, amico.
