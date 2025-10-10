Gazzetta su Dodò: “C’è la durata del contratto. Ecco quando il nero su bianco”

La Gazzetta dello Sport svela qualche passaggio del rinnovo di Dodò

Redazione VN 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 09:28)

Il capitolo del rinnovo di Dodò,che sembrava chiuso per i difficili rapporti fra la società viola e gli agenti del giocatore, si avvia verso una nuova tappa. La Fiorentina in realtà non ha mai rinunciato alla possibilità di allungare il contratto del laterale brasiliano, punto fermo della formazione viola nelle passate stagioni così come adesso con Stefano Pioli in panchina.

La nuova svolta potrebbe arrivare nei prossimi giorni con l'arrivo dei procuratori del giocatore al Viola Park e indirizzare così la trattativa verso una conclusione positiva. Non sarà probabilmente una chiusura immediata ed è possibile che si arrivi fino a gennaio per il nero su bianco, ma intanto la buona notizia è che il disgelo è iniziato.

La trattativa ha visto momenti diversi fra loro perché all'inizio sembrava tutto in discesa con il club che pensava di aver accontentato in tutto il giocatore, poi però la brusca frenata, i rapporti complicati con gli agenti, raccontati qualche settimana fa proprio dal direttore sportivo Daniele Pradè. Con Dodò invece il legame è sempre stato fortissimo, con il sorriso mai perso da parte del brasiliano e la stima immutata della società nei suoi confronti.

Il nuovo accordo (quello attuale scade nel 2027), avrebbe come nuovo termine il 2030, come era stato proposto già inizialmente al calciatore che però non ha ancora accettato di siglare il prolungamento. Nei prossimi giorni sono attese novità così come c'è la volontà reciproca di arrivare a breve anche al rinnovo per Rolando Mandragora. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.