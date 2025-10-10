CorFio rivela: “Dodò tra i più dispiaciuti per quanto sta raccontando il campo”

Il Corriere Fiorentino su Dodò

Redazione VN 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 08:54)

Dopo mesi di silenzi e tensioni, tra Dodò e la Fiorentina si intravedono segnali di riavvicinamento. Approfittando della sosta del campionato, la dirigenza viola ha riattivato i contatti con l’entourage del terzino brasiliano, con l’obiettivo di ristabilire un dialogo costruttivo dopo un’estate complicata. L’atmosfera sembra ora più distesa e le prime reazioni lasciano intendere che ci siano ancora margini concreti per trovare un accordo, con un incontro ufficiale già fissato nelle prossime settimane.

La vicenda del rinnovo di Dodò, infatti, si trascina da mesi. A metà della scorsa stagione il prolungamento sembrava una formalità, ma le trattative si sono arenate. La Fiorentina aveva proposto un contratto fino al 2029 con un ingaggio rivisto intorno ai 2,5 milioni di euro, ma la risposta del giocatore non arrivò mai, complice anche l’interesse — mai concretizzatosi — di club come il Barcellona. Le richieste viola, comprese tra i 25 e i 30 milioni, hanno di fatto allontanato ogni possibile cessione, lasciando però irrisolti i nodi contrattuali.

Nonostante tutto, Pioli ha continuato a mostrare piena fiducia nel terzino, impiegandolo con continuità e spronandolo pubblicamente a migliorare il proprio rendimento offensivo. Così mentre Dodò viene raccontato tra i più dispiaciuti per quanto sta raccontando il campo, l’apertura a nuovi incontri da parte dell’entourage potrebbe favorirne il ritorno ai migliori livelli, auspicio certamente condiviso da Pioli. Insomma se son rose fioriranno, anche se prima del prossimo summit con i procuratori qualsiasi ipotesi è ancora prematura. Lo scrive il Corriere Fiorentino.