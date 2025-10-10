CorSport: “Contatto Dodò-Pradè! Ecco cosa cambia sul fronte rinnovo”

Il Corriere dello Sport sul rinnovo di Dodò

Redazione VN 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 06:35)

Dopo mesi di tensioni, si intravedono segnali di distensione tra la Fiorentina e l’entourage di Dodò.Le parti, che avevano interrotto ogni contatto dall’inizio dell’anno, hanno ripreso i dialoghi nelle ultime ore in un clima più costruttivo. Il terzino brasiliano, a lungo tentato dall’idea di lasciare Firenze dopo l’interesse mai concretizzato di Barcellona e Milan, sembra ora più vicino a ricucire il rapporto con il club viola.

Le frizioni erano nate nel dicembre 2024, quando il rinnovo del contratto — allora considerato imminente — saltò per divergenze economiche. Dodò si disse deluso dalla proposta della società, mentre la dirigenza accusava i suoi agenti di chiedere commissioni troppo alte. Questa situazione aveva congelato ogni trattativa e alimentato malumori da entrambe le parti. Oggi, però, il dialogo è ripartito e nelle prossime settimane è previsto un incontro per discutere di un possibile prolungamento, che in passato era stato ipotizzato fino al 2030.

Il riavvicinamento arriva in un momento delicato per il giocatore e per la squadra, entrambi reduci da un avvio di stagione deludente. Dodo, condizionato anche dal clima teso con la società, non ha ancora mostrato il suo vero potenziale. Tuttavia, il recente messaggio ottimistico pubblicato sui social lascia intendere la volontà di voltare pagina e contribuire alla rinascita viola. Il suo rinnovo, oltre che un segnale di ritrovata armonia interna, potrebbe rappresentare la prima spinta positiva per una Fiorentina in cerca di riscatto. Lo scrive il Corriere dello Sport.