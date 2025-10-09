Rapporto ingaggi/punti fatti. Salasso Fiorentina: è la peggiore in A

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina mette a confronto le 20 squadre di Serie A considerando il monte ingaggi e la resa, e quindi i punti fatti in campionato. Le squadre più virtuose, in tal senso, sono Napoli e Roma, entrambe appaiate in vetta, che a fronte di un monte ingaggi contenuto riescono comunque a ottenere ottimi risultati. La peggiore squadra di Serie A per questo parametro è però la Fiorentina.