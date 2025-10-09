Tre sconfitte in casa, in 3 partite: la crisi della Fiorentina di Pioli

Le 3 sconfitte casalinghe nelle prime 3 apparizioni di fronte al proprio pubblico hanno eguagliato un unico caso nella storia della Fiorentina, verificatosi quasi un secolo fa, esattamente nel 1928, in occasione nell'ultimo campionato prima dell'avvento della Serie A a girone unico, quando i gigliati vestivano ancora biancorosso. Questo significa che la Fiorentina di Pioli, per la prima volta in assoluto, ha perso le prime 3 gare casalinghe in Serie A con la maglia viola.
Come se non bastasse va citato anche un altro dato, che riguarda la terza sconfitta casalinga del 1928, che avvenne contro la Lazio, ma a Modena per la squalifica del campo di via Bellini. Le 3 recenti sconfitte casalinghe iniziali patite tutte allo stadio comunale di Firenze rappresentano, quindi, un fatto totalmente unico, quanto negativo, nella storia gigliata.
Nel 1976 la Fiorentina di Mazzone andò vicina a centrare questo record in Serie A, evitandolo solo grazie ad un pareggio contro il Catanzaro. La stessa squadra che, sempre con Mazzone in panchina, non vinse alcuna delle prime 6 gare nel torneo successivo, esattamente come l'attuale formazione guidata da Pioli. Lo scrive la Nazione.
