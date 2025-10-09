Piccoli-Kean, la Nazionale può aiutare anche Pioli. Col Milan partiranno dal 1′

Piccoli-Kean, una coppia ancora lontana dal trovare l'alchimia. La Nazionale, in questo senso, potrà aiutare Pioli

Redazione VN 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 10:18)

Le difficoltà della Fiorentina di Stefano Pioli hanno colpito anche i calciatori che hanno giocato con meno continuità rispetto agli undici titolari. Anche Roberto Piccoli, nonostante il gol con il Sigma Olomouc, non ha ancora convinto del tutto i tifosi viola.

Nonostante questo, il ct Gattuso è rimasto attratto dalla capacità dell'ex Cagliari di essere attaccante. I suoi 12 gol nella stagione passata, uniti alla valutazione da 27 milioni con cui la Fiorentina lo ha strappato alla squadra sarda, riassumono perfettamente l'annata che ha trascorso in rossoblù. A Firenze è arrivata la prima rete in una competizione europea e la prima convocazione nella Nazionale maggiore.

Insomma, la carriera calcistica di Piccoli sta andando a mille all'ora e non sembra proprio volersi fermare ora. L'ex Cagliari potrà lavorare in queste due settimane con il compagno in viola Moise Kean. Seppur in un contesto diverso questa possibilità farà sicuramente contento Stefano Pioli, che alla ripresa contro il Milan ripartirà proprio da loro due. Lo riporta La Repubblica