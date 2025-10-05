Gattuso seguiva Piccoligià da agosto, quando l’attaccante era ancora al Cagliari e reduce da un’ottima stagione. I due avevano già avuto modo di conoscersi e apprezzarsi, e appena si è presentata l’occasione giusta, il ct ha deciso di convocarlo. L’infortunio di Zaccagni ha accelerato i tempi: escluso dall’ultima partita della Lazio, ha lasciato libero un posto che Gattuso ha voluto affidare a Piccoli, ora alla Fiorentina. Il trasferimento in viola aveva momentaneamente rallentato la sua crescita, complice lo scarso minutaggio con Pioli, ma i recenti gol in Coppa Italia e in Conference League hanno confermato che la convocazione era solo questione di tempo.
Il retroscena del CorSport: “Piccoli, Gattuso e quella telefonata d’agosto”
La scelta di Gattuso di sostituire Zaccagni non con un esterno ma con un attaccante centrale rispecchia la sua idea di gioco. Il ct, infatti, sta puntando su un sistema con due punte e un centrocampo folto, con cinque uomini e tre difensori in fase di impostazione. Gli esterni non mancano — da Cambiaghi a Raspadori, passando per Politano, Orsolini, Dimarco, Cambiaso e Udogie — ma per equilibrio offensivo ha preferito aggiungere un centravanti puro.
Piccoli si unisce così al gruppo degli attaccanti formato da Kean, Retegui e Pio Esposito, completando un reparto ricco di opzioni. Gli azzurri si ritroveranno a Coverciano entro domani sera per preparare la trasferta di Tallinn, dove sabato affronteranno l’Estonia alla Le Coq Arena. Martedì, invece, è in programma la seconda sfida contro Israele a Udine, in un doppio impegno che servirà a Gattuso per testare ulteriormente le sue nuove scelte offensive. Lo scrive il Corriere dello Sport.
