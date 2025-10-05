Il retroscena del CorSport: “Piccoli, Gattuso e quella telefonata d’agosto”

Gattuso seguiva Piccoligià da agosto, quando l’attaccante era ancora al Cagliari e reduce da un’ottima stagione. I due avevano già avuto modo di conoscersi e apprezzarsi, e appena si è presentata l’occasione giusta, il ct ha deciso di convocarlo. L’infortunio di Zaccagni ha accelerato i tempi: escluso dall’ultima partita della Lazio, ha lasciato libero un posto che Gattuso ha voluto affidare a Piccoli, ora alla Fiorentina. Il trasferimento in viola aveva momentaneamente rallentato la sua crescita, complice lo scarso minutaggio con Pioli, ma i recenti gol in Coppa Italia e in Conference League hanno confermato che la convocazione era solo questione di tempo.