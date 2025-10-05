Piccola sorpresa prima di Fiorentina-Roma: giro di campo per Leonardo Fabbri

La Gazzetta dello Sport si sofferma su una curiosità che avverrà al Franchi prima di Fiorentina-Roma. Prima dell'inizio della partita farà un giro di campo Leonardo Fabbri, pesista azzurro tifoso viola, che ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di atletica di Tokyo. E stato invitato dalla società e, dopo aver ricevuto gli applausi del pubblico, si posizionerà in tribuna.