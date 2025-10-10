In casa Fiorentina si torna a parlare di rinnovi. Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla situazione di Rolando Mandragora, con il centrocampista viola che ha trattato il prolungamento del contratto per tutta l'estate. Secondo il quotidiano, sarebbe molto vicino a firmare il rinnovo di contratto:
CorFio: “Rinnovo di Mandragora a un passo. Come aumenta l’ingaggio”
Una situazione diversa da quella riguardante Mandragora, un altro la cui stagione è cominciata con la questione contrattuale ancora in sospeso. In questo caso però gli accordi sarebbero già raggiunti, con il prolungamento dell’accordo fino al 2028 (con opzione sull’anno successivo) mentre l’aumento dell’ingaggio da 1,8 milioni l’anno sarebbe rappresentato da parecchi bonus inseriti nel nuovo contratto. Alla quarta stagione a Firenze Mandragora è ormai considerato un veterano del gruppo, e dopo i 9 gol messi a segno l’anno scorso sono già 2 quelli realizzati nelle 8 presenze fin qui collezionate tra campionato e coppa, il tutto nonostante qualche problema fisico ne abbia condizionato la preparazione estiva. Adesso che le parti sono vicine la Fiorentina è pronta a rompere gli indugi e presto potrebbe arrivare anche l’annuncio, certamente in anticipo su un rinnovo di Dodò a lungo considerato impossibile ma che adesso può tornare invece d’attualità.
