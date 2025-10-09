Viola News
Ulivieri: “Pioli uomo ideale per far ripartire la Fiorentina. E’ un grande tecnico”

Il presidente dell'Associazione Allenatori era presente alla presentazione del libro di Pallavicino
A margine dell'evento di presentazione del libro di Carlo Pallavicino "Ci chiamavano sciacalli", ha parlato anche il presidente dell'Associazione Allenatori Renzo Ulivieri, che ha commentato le vicende di casa Fiorentina:

Pioli mi ha raccontato alcune cose, so che stanno lavorando molto per uscire da questo frangente complicato ed io sono ottimista in tal senso. Stefano è all'altezza della situazione, serve lavorare anche sulla testa dei giocatori ed in questo è molto bravo. Tante cose non stanno girando nel senso giusto, la squadra deve restare tranquilla ed essere consapevole che ha dalla sua parte un grande allenatore. Pioli è l'uomo ideale per superare tutte queste difficoltà.

