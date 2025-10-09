A margine dell'evento di presentazione del libro di Carlo Pallavicino "Ci chiamavano sciacalli", ha parlato anche il presidente dell'Associazione Allenatori Renzo Ulivieri, che ha commentato le vicende di casa Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Ulivieri: “Pioli uomo ideale per far ripartire la Fiorentina. E’ un grande tecnico”
news viola
Ulivieri: “Pioli uomo ideale per far ripartire la Fiorentina. E’ un grande tecnico”
Il presidente dell'Associazione Allenatori era presente alla presentazione del libro di Pallavicino
Pioli mi ha raccontato alcune cose, so che stanno lavorando molto per uscire da questo frangente complicato ed io sono ottimista in tal senso. Stefano è all'altezza della situazione, serve lavorare anche sulla testa dei giocatori ed in questo è molto bravo. Tante cose non stanno girando nel senso giusto, la squadra deve restare tranquilla ed essere consapevole che ha dalla sua parte un grande allenatore. Pioli è l'uomo ideale per superare tutte queste difficoltà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA