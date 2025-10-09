Fiorentina e Dodò: ci riproviamo? Presto l’incontro tra club e agenti del brasiliano

Dopo che la scorsa estate il club viola e Dodò, tramite il suo entourage, si sono tirati qualche frecciatina di troppo, adesso potrebbe esserci l'intenzione di tentare una nuova strada per poter prolungare l'accordo tra le parti. Secondo tuttomercatoweb.com, infatti, la Fiorentina vorrebbe intavolare nuovamente una trattativa per poter arrivare (o almeno provarci) al rinnovo del contratto del terzino destro.

Sarebbe in ponte un incontro tra gli agenti del brasiliano e la dirigenza gigliata per riprendere il discorso laddove si era interrotto, in particolare nell'inverno del 2025, quando il prolungamento sembrava, in pratica, cosa fatta. Poi, invece, la trattativa si è arenata, con i protagonisti che si sono dati la colpa a vicenda, tra incomprensioni sulla durata del nuovo accordo e dubbi sulla fattiblità economica dell'operazione. Ma ora potrebbe esserci un epilogo differente.