FOTO VN – Pioli e Prandelli insieme, che abbraccio tra i due!

Un abbraccio che racchiude una parte della storia della Fiorentina, quello tra Cesare Prandelli e Stefano Pioli
Stefano Pioli dopo un inizio di stagione difficile con la sua Fiorentina, sta passando un pomeriggio in compagnia di molto amici calcistici. Il tecnico viola è alla presentazione del libro di Carlo Pallavicino, ex agente, chiamato: "Ci chiamavano sciacalli". Qui potete trovare tutte le immagini. Una delle più belle è quella che riguarda Cesare Prandelli, abbracciato proprio da Pioli. Il passato ed il presente della Fiorentina riunitosi.

