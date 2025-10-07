Crisi viola: Motta in corsa per la panchina della Fiorentina? La Juventus ci spera

Il tecnico italobrasiliano è ancora sotto contratto con il club bianconero

Da Torino spingono Thiago Motta verso la Fiorentina. Per Tuttosport, infatti, quello del tecnico italobrasiliano potrebbe essere il nome giusto nel caso in cui la società gigliata, alla ripresa dei giochi dopo la sosta, decida di cambiare guida tecnica. I dirigenti viola si aspettano di vedere una grande reazione della squadra dopo l'inizio di campionato ad handicap, reazione che se appunto non dovesse arrivare porterebbe a degli scenari ad oggi imprevedibili e complicati.

Secondo il quotidiano sportivo l'ex allenatore della Juventus potrebbe rappresentare addirittura il primo nome della lista in caso di esonero di Stefano Pioli e quello dell'italobrasiliano sarebbe un arrivo in quel di Firenze molto gradito dalla dirigenza della Vecchia Signora, che vuol liberarsi dal suo stipendio di 4 milioni a stagione fino al giugno 2027. Intanto lo stesso Motta sembra non essere attratto dalla possibile offerta del Monaco e dalla Ligue 1, preferendo al contrario la permanenza in Italia.