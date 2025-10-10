Nazione: “Sohm considerato l’alternativa a Kessiè. Aspettative disattese”

Simon Sohm non sta attraversando un bel periodo

Redazione VN 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 09:10)

Tra i giocatori che finora hanno deluso le aspettative in casa Fiorentina c’è sicuramente Simon Sohm. Il centrocampista svizzero, arrivato in estate dal Parma dopo una lunga trattativa, doveva rappresentare una pedina fondamentale per il centrocampo viola grazie al suo mix di fisicità, corsa e tecnica. Descritto come un “box to box” moderno, capace di coprire tutto il campo e dotato di un buon tiro dalla distanza, era stato visto come l’alternativa ideale a Kessié. Tuttavia, le prime settimane in maglia viola non hanno mantenuto le promesse: dopo un buon esordio con gol a Manchester, il rendimento di Sohm è calato sensibilmente.

Dopo alcune presenze da titolare, fino alla gara con il Napoli, il centrocampista è progressivamente scivolato in panchina, complice anche la crescita di Nicolussi Caviglia, con cui potrebbe teoricamente coesistere. A peggiorare la situazione è arrivata una fastidiosa fascite plantare che lo ha costretto a fermarsi e a saltare anche la convocazione in nazionale. Pioli, senza nascondersi, ha spiegato che in questo momento Sohm “non lo sta convincendo”, ma il giocatore continua ad allenarsi al Viola Park per recuperare condizione e fiducia.

La società, che ha investito 15 milioni per portarlo a Firenze, non intende però abbandonarlo. Pur avendo disputato solo 339 minuti ufficiali, finora poco incisivi, il club continua a credere nelle sue qualità uniche, considerate preziose per dare equilibrio e forza alla mediana. Serve tempo e soprattutto una svolta mentale e tattica, ma la Fiorentina sa di aver bisogno anche di lui per uscire dal momento difficile. Per Sohm è arrivato il momento di reagire e dimostrare di poter diventare il centrocampista che tutti si aspettavano. Lo scrive la Nazione.