Riccardo Galli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
R.Galli: “L’entusiasmo è finito. Nicolussi? Ha potenziale, ma con la Roma…”
L'opinione di Riccardo Galli, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa Fiorentina
La Fiorentina mi sembra una squadra completa. L'unica lucina di fine mercato era quella del mediano. I viola sul mercato sono riusciti a fare tutto quello nei piani, e tutti volevamo l'inizio stagione per vedere la squadra in campo. L'entusiasmo è già finito purtroppo. Nicolussi? È un giocatore che è arrivato alla Fiorentina e poi alla Nazionale, ha un potenziale importante. Può essere un protagonista della Serie A in futuro. Certo però la sua prestazione con la Roma stride con le valutazioni fatte. Se servirà correggere qualcosa a Gennaio servirà investire nuovamente, dopo le tante spese di quest'estate. Non credo che ci sia stato un problema di soldi, ma come son stati spesi. Commisso ha dimostrato di voler investire, a nessuno piace non ottenere risultati. Sono convinto che se ci sarà davvero il bisogno, il presidente non si tirerà indietro
