Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “I gol su palla inattiva devono far riflettere. Fagioli? Va recuperato.”
news viola
Bocci: “I gol su palla inattiva devono far riflettere. Fagioli? Va recuperato.”
L'opinione di Alessandro Bocci, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa Fiorentina
Kean vuole giocare il mondiale da protagonista, anche per questo ha scelto di non andare in Arabia. Per Piccoli la Nazionale è un'opportunità, anche per distrarsi dalla pesantezza del momento viola. Spero che tutti i calciatori impegnati con le proprie Nazionali tornino a Firenze con uno spirito diverso. Fiorentina? Non credo che sia un problema fisico, la partita con la Roma ha sfatato questo mito. Prendere cinque gol su otto da palla inattiva deve fr riflettere. Gudmundsson e Fagioli? Sono i più bersagliati, ma servirebbe la qualità di entrambi per superare questo brutto momento. Il centrocampista ex Juve va recuperato, perché l'anno scorso tutti pensavano di aver preso un gran giocatore per il centrocampo. Milan? Sembrano assatanati, sono in fiducia. Servirà far battaglia per portare a Firenze dei punti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA