Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Graziani: "Fiorentina più forte dell'anno scorso. Calendario proibitivo"
L'opinione di Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sul momento viola
Il calendario della Fiorentina è molto proibitivo, nelle prossime tre dobbiamo tenere botta, facendo più punti possibili, sennò altrimenti iniziano le vere contestazioni. Quest'anno i viola sono più forti dell'anno scorso, anche se il campo non ci sta dando ragione. Voglio rimanere fiducioso, la qualità verrà fuori. Fare quattro/sei punti nelle prossime tre sarebbe tanta roba. Problemi? Ho visto tanta sfiga in queste giornate, dalla prima a Cagliari fino alla Roma. Forse serve più attenzione in casa difensiva.
