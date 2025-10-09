Graziani: “Fiorentina più forte dell’anno scorso. Calendario proibitivo”

Viola News
L'opinione di Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sul momento viola
Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Il calendario della Fiorentina è molto proibitivo, nelle prossime tre dobbiamo tenere botta, facendo più punti possibili, sennò altrimenti iniziano le vere contestazioni. Quest'anno i viola sono più forti dell'anno scorso, anche se il campo non ci sta dando ragione. Voglio rimanere fiducioso, la qualità verrà fuori. Fare quattro/sei punti nelle prossime tre sarebbe tanta roba. Problemi? Ho visto tanta sfiga in queste giornate, dalla prima a Cagliari fino alla Roma. Forse serve più attenzione in casa difensiva.

