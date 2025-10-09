Diouf: “Il Basilea mi è servito, e che ricordo il gol alla Fiorentina”

Andy Diouf è stato uno degli acquisti più importanti dell'Inter nell'ultimo mercato. Il centrocampista ex Lens si è mossa in mostra in Francia, ma ancora prima aveva fatto bene al Basilea. Se lo ricordano i tifosi della Fiorentina, dato che Diouf segnò al Franchi nella semifinale di andata di Conference League, nel 2023. Poi i viola ribaltarono tutto in Svizzera, con lo storico gol di Barak. Proprio Diouf ha parlato di quella gara a Dazn: