Diouf: “Il Basilea mi è servito, e che ricordo il gol alla Fiorentina”

Andy Diouf è stato uno degli acquisti più importanti dell'Inter nell'ultimo mercato. Il centrocampista ex Lens si è mossa in mostra in Francia, ma ancora prima aveva fatto bene al Basilea. Se lo ricordano i tifosi della Fiorentina, dato che Diouf segnò al Franchi nella semifinale di andata di Conference League, nel 2023. Poi i viola ribaltarono tutto in Svizzera, con lo storico gol di Barak. Proprio Diouf ha parlato di quella gara a Dazn:
Il ricordo—
"Con il Basilea, la mia prima presenza europea. Quell'anno siamo arrivati in semifinale con il Basilea, ho segnato contro la Fiorentina. Un bel ricordo. Era la prima volta fuori dalla Francia, mi è servita molto per le esperienze successive."
