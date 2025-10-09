Galbiati: “Kean lascerà in estate, ecco perché è stato acquistato Piccoli”

La prestazione contro la Roma lascia intendere che la Fiorentina può rialzarsi. Manca ancora qualcosa ma c’è motivo per restare fiduciosi. Il calendario non aiuta, è vero, però chi può dire che contro le grandi la squadra non riesca finalmente a trovare quel qualcosa in più che finora è mancato? Rispetto alle gare precedenti si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel, e con la Roma un punto sarebbe stato sicuramente meritato. Kean, da solo, forse tocca più palloni, ma la squadra ha creato occasioni anche con Piccoli in campo: serve solo un po’ di tempo per affinare l’intesa. Piccoli è costato tanto, ma rappresenta l’attaccante del futuro della Fiorentina, credo sia stato preso proprio in quest’ottica, considerando che Kean l’anno prossimo lascerà. Gudmundsson? Una delusione: non solo appare fuori forma, ma mi sembra anche abbia messo su qualche chilo.