Pierpaolo Bisoli, tecnico di Nicolussi Caviglia al Sudtirol, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così del ragazzo:
Bisoli vota Nicolussi: "Ha qualità che non si vedono più. Ecco dove rende meglio"
Bisoli vota Nicolussi: “Ha qualità che non si vedono più. Ecco dove rende meglio”
Il tecnico lo ha visto da vicino quando era allenatore del Sudtirol
Se lo metti nel contesto giusto è un giocatore in grado di far esaltare esaltare gli altri. Può far bene alla nazionale italiana perché ha qualità che non si vedono più. Gli manca un po' di capacità di coprire i 50/60 metri su tutto il campo, ma è uno in grado di dettare i tempi e schermare la palla in movimento. Deve giocare in un centorcamo a 3 per rendere al massimo delle sue possibilità se scende in campo in una mediana a due o da mezzala gli manca un po' del passo per attaccare l'area di rigore.
