Ambrosini: “Fiorentina, aspettative troppo alte. Nicolussi? Utile per un motivo”

"Il Milan fa un certo tipo di partita e non ha problemi a restare nella sua metà campo. L'ha fatto col Bologna e credo si riproporrà. La Fiorentina dovrà stare attenta e considerando il momento dei viola mi aspetto una gara un po' chiusa. Le aspettative sui viola erano forse troppo alte in relazione alla qualità dell'organico. La Fiorentina ha buoni giocatori, ma se togli Kean non ne ha di primissimo livello. Le aspettative erano fin troppe. Poi certo, ci si poteva aspettare una struttura molto più definita a questo punto. Penso che la volontà di Pioli fosse quella di far crescere Gudmundsson, e vedo che fa fatica. Se iniziasse a girare sarebbe un aiuto, ma non possiamo banalizzare a questo. Ci sono diverse componenti, come una certa fragilità difensiva. E poi produce poco e ha anche una certa sfortuna. "