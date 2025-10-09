Viola News
F. Berni critico su Fagioli: “Solo una partita degna del suo investimento”

L'ex viola Fabrizio Berni non risparmia critiche al centrocampo gigliato
L'ex viola Fabrizio Berni è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina:

Questa squadra continua a perdere. I segnali positivi sembrano più frutto delle individualità che del gioco corale. Il reparto più preoccupante è il centrocampo: si alternano giocatori, ma il risultato è sempre negativo. Fagioli è di belle speranze, ma finora ha disputato solo una partita, una e mezza al massimo, che possano giustificare il suo investimento. Sohm non si è ancora fatto vedere, Nislussi Caviglia è stato convocato in nazionale ma, fino a ora, non ha offerto prestazioni adeguate. Fazzini è l’unico che ha mostrato qualcosina. Come se ne esca non lo so, ma il quadro, messo tutto insieme, è preoccupante. La Fiorentina viaggia con una marcia ridotta rispetto alle altre: gioca lenta e lineare. Secondo me, a centrocampo ancora non ci siamo.

