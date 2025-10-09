Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così della Fiorentina:
Malusci: “Darei riposo a Pongracic, lo vedo in difficoltà”
L'ex difensore dice la sua sulla retroguardia
Tutti eravamo felici del mercato estivo. Per questo abbiamo un po' d'amaro in bocca. Pioli deve essere bravo a ritrovare la sua squadra e gli uomini più importanti per far venire fuori il gruppo da questa situazione. Difesa? Oggi è difficile vedere chi è meglio rispetto agli altri. Io confermerei Pablo Marì, così come riproporrei Comuzzo sul centro destra, con Ranieri a sinistra. Darei un po' di riposo a Pongracic, lo vedo un po' in difficoltà al momento. La Fiorentina prende gol troppo facilmente, c'è bisogno dello spirito battagliero che forse sta mancando.
