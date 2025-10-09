Bardazzi: “La Fiorentina deve capire il pericolo. Perchè nessuno parla?”

"Non è una situazione facile per la Fiorentina. La prima cosa da fare è prendere consapevolezza del pericolo, dal mercato sbagliato, all'allenatore passando per la società. Non è giusto accanirsi per esempio su Dodò, ci sono troppe dicerie in giro. I problemi sono tanti, e la squadra non recepisce le richieste di Pioli ed è infilata in un vortice negativo. Ci sono dei problemi psicologici che vanno risolti, adesso non si scherza più. Se i giocatori non trovano la molla per reagire contro il Milan bisogna farsi delle domande. Ho visto dei crolli veri e propri della Fiorentina"