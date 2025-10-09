Viola News
Bardazzi: “La Fiorentina deve capire il pericolo. Perchè nessuno parla?”

La Fiorentina ed un avvio di stagione complesso. Servirebbe maggior comunicazione della società?
Leonardo Bardazzi al Pentasport di Radio Bruno ha parlato del momento in casa viola:

"Non è una situazione facile per la Fiorentina. La prima cosa da fare è prendere consapevolezza del pericolo, dal mercato sbagliato, all'allenatore passando per la società. Non è giusto accanirsi per esempio su Dodò, ci sono troppe dicerie in giro. I problemi sono tanti, e la squadra non recepisce le richieste di Pioli ed è infilata in un vortice negativo. Ci sono dei problemi psicologici che vanno risolti, adesso non si scherza più. Se i giocatori non trovano la molla per reagire contro il Milan bisogna farsi delle domande. Ho visto dei crolli veri e propri della Fiorentina"

La crisi: "La gara di Milano può essere una molla per non mollare. La classifica ora è davvero scivolosa, e rischi di buttare il campionato ad ottobre. Bisogna anche guardarsi indietro. Firenze ha bisogno di empatia, bisogna che la società faccia capire alla piazza cosa sta succedendo. Come si è arrivati a questa stituazione? La città è arrabbiata, ma qualcuno deve spiegare qualcosa ai tifosi, prendersi le proprie responsabilità davanti alla piazza. Una presa di coscienza aiuterebbe nel rapporto con la città"

