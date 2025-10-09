Leonardo Bardazzi al Pentasport di Radio Bruno ha parlato del momento in casa viola:
Bardazzi: “La Fiorentina deve capire il pericolo. Perchè nessuno parla?”
"Non è una situazione facile per la Fiorentina. La prima cosa da fare è prendere consapevolezza del pericolo, dal mercato sbagliato, all'allenatore passando per la società. Non è giusto accanirsi per esempio su Dodò, ci sono troppe dicerie in giro. I problemi sono tanti, e la squadra non recepisce le richieste di Pioli ed è infilata in un vortice negativo. Ci sono dei problemi psicologici che vanno risolti, adesso non si scherza più. Se i giocatori non trovano la molla per reagire contro il Milan bisogna farsi delle domande. Ho visto dei crolli veri e propri della Fiorentina"
La crisi: "La gara di Milano può essere una molla per non mollare. La classifica ora è davvero scivolosa, e rischi di buttare il campionato ad ottobre. Bisogna anche guardarsi indietro. Firenze ha bisogno di empatia, bisogna che la società faccia capire alla piazza cosa sta succedendo. Come si è arrivati a questa stituazione? La città è arrabbiata, ma qualcuno deve spiegare qualcosa ai tifosi, prendersi le proprie responsabilità davanti alla piazza. Una presa di coscienza aiuterebbe nel rapporto con la città"
