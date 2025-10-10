Fabio Capello, intervistato al Festival dello Sport, ha parlato della Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole sull'allenatore gigliato:
L’allarme di Capello: “I giocatori della Fiorentina non stanno seguendo Pioli”
Capello su Pioli
La sensazione è che i giocatori non stiano seguendo Pioli. È arrivato in un contesto nuovo, con un’identità di gioco chiara, che nella scorsa stagione aveva portato buoni risultati. Pioli, naturalmente, cerca di mettere in pratica le sue idee per raggiungere il successo, ma serve pazienza e tempo. L’allenatore dell’Inter ha compreso che non bisogna cambiare tutto subito, ma introdurre le novità gradualmente. In questo, credo che Pioli stia incontrando qualche difficoltà, ma a mio avviso è solo una questione di tempo
Ha parlato a TMW.
