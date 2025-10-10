Pietro Comuzzo nelle ultime gare ha osservato i compagni dalla panchina. Stefano Pioli ha preferito Pablo Marì e Marin Pongracic al suo posto. Il classe 2005 è stato fermato da un brutto virus, che non lo ha sicuramente aiutato. Tra Como e Pisa non è mai entrato, mentre sono stati 19 i minuti accumulati contro il Sigma e la Roma. Ma a San Siro potrebbe arrivare una bella occasione, in una partita da dentro o fuori per la Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Pioli pensa al rilancio di Comuzzo. Un cambio di posizione a San Siro?
news viola
Pioli pensa al rilancio di Comuzzo. Un cambio di posizione a San Siro?
Stefano Pioli e l'idea Comuzzo. Contro il Milan il difensore potrebbe essere riproposto da titolare
Il leader difensivo—
Come scrive Repubblica, Pioli potrebbe utilizzarlo da centrale della difesa a 3. Un ruolo che aveva già ricoperto nella seconda parte di stagione con Palladino, soprattutto nella Conference. Per la verità Comuzzo non era sembrato così a suo agio in quella posizione. Ma questo permetterebbe a Pongracic di avere maggiore libertà sul centrodestra per impostare. La Scala del Calcio sarà l'occasione del riscatto per Comuzzo?
© RIPRODUZIONE RISERVATA