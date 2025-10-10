Pioli pensa al rilancio di Comuzzo. Un cambio di posizione a San Siro?

Pietro Comuzzo nelle ultime gare ha osservato i compagni dalla panchina. Stefano Pioli ha preferito Pablo Marì e Marin Pongracic al suo posto. Il classe 2005 è stato fermato da un brutto virus, che non lo ha sicuramente aiutato. Tra Como e Pisa non è mai entrato, mentre sono stati 19 i minuti accumulati contro il Sigma e la Roma. Ma a San Siro potrebbe arrivare una bella occasione, in una partita da dentro o fuori per la Fiorentina.