Comuzzo, che ti succede? Dai soldi sauditi al virus da ko

Comuzzo
Per Pietro Comuzzo questo avvio di stagione è stato nettamente diverso rispetto allo scorso anno
Redazione VN

Pietro Comuzzo era stata una bellissima sorpresa la scorsa stagione. Da semplice promessa a titolare nella Fiorentina di Palladino, con un girone d'andata che gli era valso anche la convocazione azzurra di Spalletti. Ma questo finale di 2025 è stato in salita per lui. Come scrive Repubblica, i motivi sono ben noti, il mercato ed un problema fisico non da poco. Prima il Milan e la Premier League, ma soprattutto alla fine del mercato l'Atalanta e l'Al-Hilal hanno bussato alla porta viola. Un'offerta da 35 milioni, quella saudita, che la Fiorentina era disposta ad accettare.

Le difficoltà

—  

Comuzzo ha dovuto fare i conti con una scelta di vita complessa, che lo ha inevitabilmente distratto. Comuzzo è voluto rimanere a Firenze. Poi c'è stato il ritorno di Conference contro il Polyssia, e la gara persa malamente contro il Napoli. Due partite che hanno messo in evidenza le sue difficoltà. Come se non bastasse ci si è messo anche un virus gastrointestinale, che ha messo ko il ragazzo.

