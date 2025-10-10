Comuzzo, che ti succede? Dai soldi sauditi al virus da ko

Pietro Comuzzo era stata una bellissima sorpresa la scorsa stagione. Da semplice promessa a titolare nella Fiorentina di Palladino, con un girone d'andata che gli era valso anche la convocazione azzurra di Spalletti. Ma questo finale di 2025 è stato in salita per lui. Come scrive Repubblica, i motivi sono ben noti, il mercato ed un problema fisico non da poco. Prima il Milan e la Premier League, ma soprattutto alla fine del mercato l'Atalanta e l'Al-Hilal hanno bussato alla porta viola. Un'offerta da 35 milioni, quella saudita, che la Fiorentina era disposta ad accettare.