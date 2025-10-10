Pietro Comuzzo era stata una bellissima sorpresa la scorsa stagione. Da semplice promessa a titolare nella Fiorentina di Palladino, con un girone d'andata che gli era valso anche la convocazione azzurra di Spalletti. Ma questo finale di 2025 è stato in salita per lui. Come scrive Repubblica, i motivi sono ben noti, il mercato ed un problema fisico non da poco. Prima il Milan e la Premier League, ma soprattutto alla fine del mercato l'Atalanta e l'Al-Hilal hanno bussato alla porta viola. Un'offerta da 35 milioni, quella saudita, che la Fiorentina era disposta ad accettare.
Comuzzo, che ti succede? Dai soldi sauditi al virus da ko
Per Pietro Comuzzo questo avvio di stagione è stato nettamente diverso rispetto allo scorso anno
Le difficoltà—
Comuzzo ha dovuto fare i conti con una scelta di vita complessa, che lo ha inevitabilmente distratto. Comuzzo è voluto rimanere a Firenze. Poi c'è stato il ritorno di Conference contro il Polyssia, e la gara persa malamente contro il Napoli. Due partite che hanno messo in evidenza le sue difficoltà. Come se non bastasse ci si è messo anche un virus gastrointestinale, che ha messo ko il ragazzo.
