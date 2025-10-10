CorSport analizza: “Fiorentina, la differenza reti fa paura. Intervenire subito”

Il Corriere dello Sport sulla difesa della Fiorentina

Redazione VN 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 10:04)

L’avvio di stagione della Fiorentina di Stefano Pioli è stato finora segnato da una preoccupante difficoltà realizzativa. In sei giornate di campionato, i viola hanno messo a segno soltanto quattro gol — uno per partita — contro Cagliari, Napoli, Como e Roma. Un bottino minimo che evidenzia la sterilità offensiva della squadra, soprattutto se confrontato con le precedenti stagioni dell’era Commisso: persino nel 2022-2023, l’annata più povera sotto porta, i gol erano stati cinque nello stesso arco di tempo. L’anno scorso, invece, la partenza fu diametralmente opposta, con ben dodici reti segnate nelle prime sei giornate.

Il problema non si limita però all’attacco. Anche il saldo complessivo tra gol fatti e subiti è preoccupante: con otto reti incassate e quattro segnate, la Fiorentina presenta un -4 che rappresenta il peggior bilancio iniziale dal 2019 a oggi. In passato, i “rossi” non avevano mai superato i due gol di differenza, come nella stagione 2020-2021 con Iachini. Solo in un altro caso recente, quello del 2022-2023, i gol subiti avevano superato quelli fatti, ma la squadra riuscì comunque a raggiungere due finali. Quest’anno, invece, il quadro appare più fragile, sia in fase difensiva che offensiva.

Serve quindi una reazione immediata per invertire la tendenza. Pioli e il suo staff sanno che, senza un netto miglioramento nel rendimento offensivo, la stagione rischia di complicarsi già in autunno. Finora l’unica rete proveniente dal reparto d’attacco è quella di Moise Kean contro la Roma: troppo poco per una squadra costruita per ambire all’Europa. L’obiettivo, nelle prossime giornate, sarà ritrovare efficacia sotto porta e solidità dietro, per riallinearsi agli standard che negli ultimi anni avevano reso la Fiorentina una delle realtà più brillanti del campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.