Allegri sfida i suoi pupilli juventini. Per una sera saranno rivali

La ripresa dopo la sosta metterà la Fiorentina difronte ad un test da 90, il Milan. Max Allegri ha dato subito la sua impronta ad una squadra che lo scorso anno aveva deluso con Fonseca e Conceicao. Allegri sembra avere il gruppo in mano, e per i viola è una gara da dentro o fuori. Gli incroci non mancano, dato che Pioli torna a San Siro, dove nel 2022 conquistò uno Scudetto storico. Ma c'è spazio anche per una reunion fra lo stesso Allegri ed i suoi ragazzi.
Max Allegri ed i suoi pupilli lanciati alla Juventus. Contro la Fiorentina saranno suoi avversari
Il trio—
Tre giocatori con un passato alla Juventus, legato proprio ad Allegri. Il primo è Moise Kean, lanciato proprio da Allegri in Serie A nel 2017, quando Moise segnò il primo gol in A di un millennial. Poi c'è Fagioli, che Allegri elogiò nel 2018, quando il centrocampista aveva solo 17 anni. L'ultimo è Nicolussi Caviglia, che debuttò in A sotto Allegri, sostituendo proprio Kean. Fonte Tuttosport.
