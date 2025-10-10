Allegri sfida i suoi pupilli juventini. Per una sera saranno rivali

La ripresa dopo la sosta metterà la Fiorentina difronte ad un test da 90, il Milan. Max Allegri ha dato subito la sua impronta ad una squadra che lo scorso anno aveva deluso con Fonseca e Conceicao. Allegri sembra avere il gruppo in mano, e per i viola è una gara da dentro o fuori. Gli incroci non mancano, dato che Pioli torna a San Siro, dove nel 2022 conquistò uno Scudetto storico. Ma c'è spazio anche per una reunion fra lo stesso Allegri ed i suoi ragazzi.