Bacconi: “Gudmundsson è l’equivoco della Fiorentina. In troppi non difendono”

"La Fiorentina ha dei difensori molto forti, e ben assortiti. Comuzzo per esempio, certamente non è diventato un brocco . Evidentemente c'è qualcosa negli equilibri di questa squadra non funziona, e nel filtro del centrocampo. Alla viglia la Fiorentina era una delle squadre che avrebbe potuto competere per la Champions. Credo che a centrocampo non si pensi alla fase difensiva ma solo a quella offensiva, manca un po' di umiltà. Mandragora è un giocatore chiave, anche per la leadership. Gudmundsson non sembra lo stesso giocatore di Genova. A Genova si esaltava nella corsa libera per il campo, nell'essere il punto di riferimento nella costruzione del gioco, veniva molto a metà campo."

I difetti: "A Firenze è limitato a sinistra, o al fianco di Kean come attaccante, cosa che non è. L'equivoco Gudmundsson va risolto in ogni modo. Quando parlavo di giocatori che non pensavo a difendere, uno è Fagioli. La Fiorentina ogni tanto è supponente, si dimentica di avere un giocatore come Kean che ama la profondità, e che ha bisogno di verticalità. La squadra deve cercare direttamente Kean e Piccoli, indipendentemente dal modulo. La Fiorentina ha tutto per risollevarsi da questo momento difficile"