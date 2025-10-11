Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Bacconi: “Gudmundsson è l’equivoco della Fiorentina. In troppi non difendono”

news viola

Bacconi: “Gudmundsson è l’equivoco della Fiorentina. In troppi non difendono”

Bacconi: “Gudmundsson è l’equivoco della Fiorentina. In troppi non difendono” - immagine 1
Per ritrovare la Fiorentina migliore serve Albert Gudmundsson. L'islandese non sta rendendo al meglio
Redazione VN

Adriano Bacconi esperto di tattica, al Pentasport di Radio Bruno ha spiegato i problemi della Fiorentina:

"La Fiorentina ha dei difensori molto forti, e ben assortiti. Comuzzo per esempio, certamente non è diventato un brocco. Evidentemente c'è qualcosa negli equilibri di questa squadra non funziona, e nel filtro del centrocampo. Alla viglia la Fiorentina era una delle squadre che avrebbe potuto competere per la Champions. Credo che a centrocampo non si pensi alla fase difensiva ma solo a quella offensiva, manca un po' di umiltà. Mandragora è un giocatore chiave, anche per la leadership. Gudmundsson non sembra lo stesso giocatore di Genova. A Genova si esaltava nella corsa libera per il campo, nell'essere il punto di riferimento nella costruzione del gioco, veniva molto a metà campo."

I difetti: "A Firenze è limitato a sinistra, o al fianco di Kean come attaccante, cosa che non è. L'equivoco Gudmundsson va risolto in ogni modo. Quando parlavo di giocatori che non pensavo a difendere, uno è Fagioli. La Fiorentina ogni tanto è supponente, si dimentica di avere un giocatore come Kean che ama la profondità, e che ha bisogno di verticalità. La squadra deve cercare direttamente Kean e Piccoli, indipendentemente dal modulo. La Fiorentina ha tutto per risollevarsi da questo momento difficile"

 

Leggi anche
Bocci: “Martinelli è stato un errore. I principi di Pioli creano dei problemi”
L’opinione: “Ndour ha potenzialità incredibili. Martinelli, se non gioca è dura”

© RIPRODUZIONE RISERVATA