Bocci: “Martinelli è stato un errore. I principi di Pioli creano dei problemi”

Alessandro Bocci
Alessandro Bocci si interroga sulla scelte di trattenere Tommaso Martinelli, e sul gioco di Stefano Pioli
Redazione VN

Alessandro Bocci al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento in casa viola:

"I numeri della Fiorentina sono agghiaccianti, di tutti. Non mi capacito del rendimento di alcuni giocatori, come Gudmundsson, che con l'Islanda fa doppietta. Credo che i principi moderni di Pioli abbiano messo in difficoltà la squadra. Anche sulle palle inattive i cambiamenti si sono sentiti, basta vedere i dati. Spalletti? In Nazionale si vedeva che i giocatori non avevano recepito i suoi principi, e mi sembra che a Firenze stia succedendo la stessa cosa. Gudmundsson contro la Roma ha fatto una giocata, non è mai entrato in area, e ieri fa due gol proprio in area. Pioli è stato un investimento pesante, per mandarlo via devo essere convinto che fra allenatore e squadra non ci sia intesa. Non mi sembra che la squadra giochi contro Pioli."

Su Gudmundsson: "Nei momenti cruciali della scorsa stagione è mancata la sua qualità, e quella di Fagioli. Mi domando quale è il motivo delle prestazioni di Gudmundsson. Per me Martinelli è un errore, doveva andare a giocare e prendersi il posto. Un portiere se non gioca perde la reattività."

