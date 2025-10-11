Alessandro Bocci al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento in casa viola:
news viola
Bocci: “Martinelli è stato un errore. I principi di Pioli creano dei problemi”
"I numeri della Fiorentina sono agghiaccianti, di tutti. Non mi capacito del rendimento di alcuni giocatori, come Gudmundsson, che con l'Islanda fa doppietta. Credo che i principi moderni di Pioli abbiano messo in difficoltà la squadra. Anche sulle palle inattive i cambiamenti si sono sentiti, basta vedere i dati. Spalletti? In Nazionale si vedeva che i giocatori non avevano recepito i suoi principi, e mi sembra che a Firenze stia succedendo la stessa cosa. Gudmundsson contro la Roma ha fatto una giocata, non è mai entrato in area, e ieri fa due gol proprio in area. Pioli è stato un investimento pesante, per mandarlo via devo essere convinto che fra allenatore e squadra non ci sia intesa. Non mi sembra che la squadra giochi contro Pioli."
Su Gudmundsson: "Nei momenti cruciali della scorsa stagione è mancata la sua qualità, e quella di Fagioli. Mi domando quale è il motivo delle prestazioni di Gudmundsson. Per me Martinelli è un errore, doveva andare a giocare e prendersi il posto. Un portiere se non gioca perde la reattività."
© RIPRODUZIONE RISERVATA