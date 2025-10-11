Amoruso: “Gudmundsson è troppo apatico. Perchè prendersela con Pradè?”

"Gudmundsson nel primo tempo contro la Roma è stato inguardabile. Poi è chiaro che la Fiorentina non gioca molto palla a terra, e la squadra non prevede ancora un gioco codificato e fluido. Probabilmente in nazionale si sente più sicuro e tranquillo. Lo stesso Kean con l'Italia ha un altro spirito, e gioca bene con un'altra punta. Gudmundsson deve capire che il posto in campo se lo deve guadagnare. A Firenze forsi certi giocatori si sentono delle prime donne, e quindi alcune problematiche sulla pressione pensando di non averle. Il Gudmundsson che abbiamo visto ultimamente sembra quasi apatico, non cerca la giocata."