Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Gudmundsson è troppo apatico. Perchè prendersela con Pradè?”

news viola

Amoruso: “Gudmundsson è troppo apatico. Perchè prendersela con Pradè?”

amoruso
Lorenzo Amoruso dice la sua sul momento critico della Fiorentina, e sul rendimento di Albert Gudmundsson
Redazione VN

Lorenzo Amoruso è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

"Gudmundsson nel primo tempo contro la Roma è stato inguardabile. Poi è chiaro che la Fiorentina non gioca molto palla a terra, e la squadra non prevede ancora un gioco codificato e fluido. Probabilmente in nazionale si sente più sicuro e tranquillo. Lo stesso Kean con l'Italia ha un altro spirito, e gioca bene con un'altra punta. Gudmundsson deve capire che il posto in campo se lo deve guadagnare. A Firenze forsi certi giocatori si sentono delle prime donne, e quindi alcune problematiche sulla pressione pensando di non averle. Il Gudmundsson che abbiamo visto ultimamente sembra quasi apatico, non cerca la giocata."

La crisi: "Gli avversari conoscono Kean, lo hanno studiato. Quello scarico sui compagni è maggiormente complesso, dato che gli viene messo sempre un difensore fisico. Ma sono convinto che potrebbe avere una scintilla, come spesso capita agli attaccanti. Non mi piacciono le facce dei giocatori, non vedo quella delusione che dovresti avere con questa classifica. La gente se la prende in modo incomprensibile con Pradè. Chiaramente bisogna darsi una regolata e lavorare il più possibile."

Leggi anche
Segui “A pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
F.Lucchesi: “Obiettivo Champions? A volte meno si parla, meglio è”

© RIPRODUZIONE RISERVATA