Lorenzo Amoruso è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:
Amoruso: “Gudmundsson è troppo apatico. Perchè prendersela con Pradè?”
"Gudmundsson nel primo tempo contro la Roma è stato inguardabile. Poi è chiaro che la Fiorentina non gioca molto palla a terra, e la squadra non prevede ancora un gioco codificato e fluido. Probabilmente in nazionale si sente più sicuro e tranquillo. Lo stesso Kean con l'Italia ha un altro spirito, e gioca bene con un'altra punta. Gudmundsson deve capire che il posto in campo se lo deve guadagnare. A Firenze forsi certi giocatori si sentono delle prime donne, e quindi alcune problematiche sulla pressione pensando di non averle. Il Gudmundsson che abbiamo visto ultimamente sembra quasi apatico, non cerca la giocata."
La crisi: "Gli avversari conoscono Kean, lo hanno studiato. Quello scarico sui compagni è maggiormente complesso, dato che gli viene messo sempre un difensore fisico. Ma sono convinto che potrebbe avere una scintilla, come spesso capita agli attaccanti. Non mi piacciono le facce dei giocatori, non vedo quella delusione che dovresti avere con questa classifica. La gente se la prende in modo incomprensibile con Pradè. Chiaramente bisogna darsi una regolata e lavorare il più possibile."
