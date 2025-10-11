Alex Frosio, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato del rendimento di Cher Ndour:
news viola
L’opinione: “Ndour ha potenzialità incredibili. Martinelli, se non gioca è dura”
"Ndour è un giocatore di potenzialità incredibili. Nell'under 21 me lo hanno definito come una bestia, ed è il più presente con la Nazionale. Il problema è che non vedo una grande evoluzione in lui, con questo potenziale che ha. Mi sorprende che non sappia sfruttare il suo grande fisico, deve affinare certe cose. Ha passo, ha forza, le caratteristiche le ha tutte. Io lo vedo spesso calciare in porta nei riscaldamenti, ma dovrebbe provare più spesso il tiro."
Su Berti: "La Fiorentina è messa bene a centrocampo. Ieri è stata la favola, davanti al suo pubblico di Cesena, che è casa sua. Non so se può essere un rimpianto, aspettiamo a giudicarlo, deve ancora crescere. Martinelli in under 21 non ha ancora giocato, e conoscendo Baldini ci sarà spazio, ma se non giochi è dura. I suoi concorrenti giocano nei club"
© RIPRODUZIONE RISERVATA