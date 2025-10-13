Cristiano Piccinelli, voce di Radio Rai, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per analizzare il delicato periodo viola. Ecco le sue parole:
Piccinelli: “Vedo una Fiorentina fiacca e triste. Delle volte serve uno shock”
"Credo che la Fiorentina potrà uscire da un momento così negativo solamente con un risultato positivo. Le prestazioni non sono state esaltanti e soprattutto i calciatori viola devono crescere nel temperamento. Vedo una squadra fiacca sotto questo punto di vista. Per questo subisce ogni avversario. Delle volte uno shock può aiutare una squadra. Le prossime gare saranno toste. Pioli può resistere alle critiche, ma il tempo scorre. Non credo che sia stata sbagliata la preparazione. Penso che la colpa principale sia da retribuire al lato psicologico. Vedo una scarsa libertà di pensiero nei calciatori viola. Una squadra un po' triste. Servirebbe tranquillità e serenità per uscire da questo momento."
Fagioli—
"Ormai la questione extra-campo è stata superata. Però non riesce a prendersi la Fiorentina sulle spalle. E' un mistero difficile da risolvere. Lo stesso paragone possiamo farlo con Gudmundsson. Fagioli lo vedo come mezzala. Credo che Pioli debba lavorare sulla testa di questi calciatori, più che sul lato tattico."
Milan—
"E' una squadra concreta, solida, con tanti calciatori forti. Il centrocampo è di livello assoluto. Pulisic mi piace tantissimo, molto più di Leao. E' una squadra che vuole vincere lo Scudetto."
