Piccinelli: “Vedo una Fiorentina fiacca e triste. Delle volte serve uno shock”

"Credo che la Fiorentina potrà uscire da un momento così negativo solamente con un risultato positivo. Le prestazioni non sono state esaltanti e soprattutto i calciatori viola devono crescere nel temperamento. Vedo una squadra fiacca sotto questo punto di vista. Per questo subisce ogni avversario. Delle volte uno shock può aiutare una squadra. Le prossime gare saranno toste. Pioli può resistere alle critiche, ma il tempo scorre. Non credo che sia stata sbagliata la preparazione. Penso che la colpa principale sia da retribuire al lato psicologico. Vedo una scarsa libertà di pensiero nei calciatori viola. Una squadra un po' triste. Servirebbe tranquillità e serenità per uscire da questo momento."