Ferrara: “Gud è un caso. Il problema della Fiorentina è il centrocampo”

Le parole di Benedetto Ferrara sulla Fiorentina di Pioli

Redazione VN 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 13:44)

Benedetto Ferrara, noto giornalista e tifoso viola, ha analizzato il momento negativo della Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole al Pentasport di Radio Bruno:

"Cerchiamo di guardare il lato positivo dell'infortunio di Kean. La Fiorentina ha un sostituto come Piccoli. E soprattutto non ci sono problemi al legamento della caviglia, quindi potrà tornare in campo tra poche settimane. Anche il Milan ha tanti problemi, con gli infortunati. Sarà una partita difficilissima quella con i rossoneri."

I Nazionali segnano lontano da Firenze — "Vedendo le partite delle nazionali, i gol dei calciatori viola fanno impressione. Per Kean, secondo me, il problema è tecnico-tattico, mentre per Gudmundsson è psicologico. Con l'Islanda si sente la stella, a Firenze no. Speriamo che questi gol lo ricarichino. Il problema della Fiorentina non è l'attacco, ma il centrocampo che non dimostra autorità. A Milano conterà la prestazione, visto che la squadra viola non avrà nulla da perdere. La partita chiave è quella col Bologna in casa. Credo che per una squadra con carattere sia bello giocare partite contro Milan e Inter. L'obiettivo di Pioli, in questa sosta, deve essere quello di far ritrovare la consapevolezza alla sua squadra."

Gudmundsson — "E' un caso. Ha fatto due bei gol in Nazionale. E' un vero enigma. Non ha mai fatto la differenza a Firenze. Ci ha solo fatto vedere qualche lampo. La Fiorentina ha bisogno di fantasia e lui e Fagioli possono portarcela. Spero che entrambi rinascano in viola. L'islandese è un calciatore maturo, quindi credo che capirà come uscire da questo momento.