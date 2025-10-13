Gazzetta: “Milan, Bologna e Inter. Il trittico che può condannare Stefano Pioli”

La Gazzetta sul momento della Fiorentina

Redazione VN 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 11:02)

Il ritorno a San Siro dove fu eletto re, Pioli (che in carriera ha battuto Allegri solo due volte) è pieno di dubbi. Proprio in vista di quella che può essere la sfida del grande rilancio o la prima gara di un trittico da paura (poi Bologna e Inter) che può anche condannarlo.

Il primo dubbio il tecnico parmigiano lo sta condividendo col ct della Nazionale Rino Gattuso che, presumibilmente, domenica tornerà pure lui nel suo tempio. Riguarda Moise Kean che ha la caviglia destra in disordine. Per come cammina, è impensabile un impiego del centravantone domani a Udine contro Israele, ma è a forte rischio anche la partita col Milan.

Dal ritiro azzurro mercoledì Pioli ritroverà freschissimo Roberto Piccoli che con l'Italia si è solo allenato perché Pio Esposito spinge ed è spinto dal valore che ha e dal grande impatto mediatico. In caso di forfait di Kean sarà Piccoli a doversi sobbarcare il peso dell'attacco viola alla Scala del calcio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.