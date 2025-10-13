Polverosi: “Gudmundsson, ma cosa ti frena? Ranieri e Pongracic dribblano di più!”

Alberto Polverosi, si sofferma nuovamente su Albert Gudmundsson.Il numero 10 della Nazionale islandese gioca alla grande in patria, ma soffre a Firenze. Il noto giornalista, sul Corriere dello Sport, prova a darsi una spiegazione:
C’è di sicuro qualcosa che li frena, un tappo, un bouchon come dicono i francesi, quando giocano con la Fiorentina. E se Kean, anche quando non segnava a Firenze, era comunque il solito combattente, il caso di Gudmundsson sfiora il paradosso. Un fantasma nella Fiorentina, un protagonista nell’Islanda. Una metamorfosi da studiare, da capire e soprattutto da risolvere perché di un giocatore come lui Pioli ne ha estremo bisogno. Nella statistica dei “dribbling tentati” in Serie A, tanto per far capire in quale crisi è finito Gud, è a quota tre. Tre volte ha puntato l’uomo e una sola volta l’ha saltato. Il comasco Jesus Rodriguez, primo in questa classifica, ne ha tentati venticinque, il friulano Atta, secondo, è a quota 23. Nella statistica generale risulta che Ranieri e Pongracic, due difensori, ci abbiano provato più dell’islandese. Esiste e resiste questo blocco che lo frena e non può essere la condizione fisica, altrimenti avrebbe lo stesso rendimento anche in nazionale.
