Fiorentina, avvio tremendo: “Nell’ambiente fiorentino dubbi sul lavoro di Pioli”

II vero dubbio è la Fiorentina. Un dubbio amletico. Perché qui si tratta proprio di capire questo: essere o non essere. La Viola è una squadra che può ambire a grandi traguardi o non lo è? Finora non lo è stata. Ha raccolto soltanto tre punti in campionato, frutto di tre pareggi esterni con Cagliari, Torino e Pisa e ha sempre perso al Franchi contro Napoli, Como e Roma.