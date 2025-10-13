II vero dubbio è la Fiorentina. Un dubbio amletico. Perché qui si tratta proprio di capire questo: essere o non essere. La Viola è una squadra che può ambire a grandi traguardi o non lo è? Finora non lo è stata. Ha raccolto soltanto tre punti in campionato, frutto di tre pareggi esterni con Cagliari, Torino e Pisa e ha sempre perso al Franchi contro Napoli, Como e Roma.
Gazzetta dello Sport
Fiorentina, avvio tremendo: “Nell’ambiente fiorentino dubbi sul lavoro di Pioli”
Alla seconda sosta la classifica fa paura. E Stefano Pioli non è ancora riuscito a trovare la soluzione giusta per venire fuori da una crisi tremenda che all'ambiente fiorentino ha fatto sorgere seri dubbi anche sulla bontà del suo lavoro. Un percorso che proprio al Milan, stagione 2021-2022, l'ha portato al punto più alto della carriera con lo scudetto e l'esaltazione del popolo rossonero che gli dedicò il celebre coro «Pioli is on fire».
A febbraio 2023 fu premiato con la Panchina d'oro. Poi cominciarono le delusioni alle quali è seguita la scelta di andare a prendere i dollaroni dagli arabi. Quindi l'attesissimo ritorno in Italia, a Firenze dove era stato prima calciatore, poi allenatore. Ma l'avvio è stato tremendo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
