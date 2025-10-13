Gazzetta su Pioli: “Non è più ‘on fire’. Anzi, la Fiorentina brucia di delusione”

La Gazzetta dello Sportanalizza la situazione di Stefano Pioli, pronto a fare ritorno a San Siro.Quello stadio che intonava "Pioli is on fire" e che adesso vedrà una Fiorentina in netta difficoltà:
Stefano Pioli si era forse immaginato un differente ritorno a San Siro, nello stadio che gli dedicava il coro da discoteca. Pioli non è più "on fire" nel senso positivo dell'espressione inglese. La sua Fiorentina brucia di delusione: appena tre punti, bassifondi, zona retrocessione. Come se non bastasse, Pioli contro il "suo" Milan dovrà forse rinunciare a Moise Kean, infortunatosi in Nazionale. Massimiliano Allegri, per contro, ha riportato il Milan in alto, dove Pioli lo aveva lasciato: l'ultima stagione pioliana in rossonero si era chiusa con un secondo posto. Il fatto che Allegri si sia rammaricato per lo 0-0 a casa Juventus dimostra quanto il Diavolo abbia ritrovato ambizioni e competitività. Luka Modric è l'allenatore in campo per come dirige e mette ordine.
