Poesio: “La Fiorentina non ha un assetto. Pioli si mette sempre a ‘specchio'”

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza la situazione in casa Fiorentina. L'analisi del noto giornalista sul momento della squadra di Pioli: 

Dopo due mesi dall’inizio del campionato ci saremmo aspettati ben altra sosta. Passata magari a fare conti sulla lotta per l’Europa e non a guardare con preoccupazione una classifica così povera di punti e di dati a cui aggrapparsi. Ci saremmo aspettati soprattutto di poter iniziare a valutare il lavoro di Pioli, la sua impronta sulla squadra, la crescita dei giocatori chiave (Fagioli e Gudmundsson su tutti) a cui tecnico e società in estate avevano affidato le chiavi della Fiorentina. E invece la seconda sosta per le nazionali ha portato con sé l’allarme per un gruppo di giocatori che ancora non è diventato squadra e che, per quel che si vede in campo, non appare nemmeno così vicino all’obiettivo. Ma i problemi appaiono molteplici. Ci sono quelli caratteriali, con un gruppo troppo fragile e con gli stessi leader in difficoltà, e ci sono soprattutto quelli tattici. Perché la Fiorentina di Pioli non ha ancora un assetto a cui far riferimento. L’allenatore è alla ricerca di un calcio a tutto campo, con la squadra che si schiera «a specchio» sull’avversario e che quindi deve essere in grado di interpretare più assetti. Un calcio più complesso forse, che però i giocatori faticano a seguire, privati di quei punti di riferimento a cui erano abituati.

